الرئيسية | رياضة متسابقو الدرك يسيطرون على المراكز الأولى في ماراثون الأقصر الدولي

وطنا اليوم ـ عمان سيطر نشامى منتخب قوات الدرك لاختراق الضاحية على سباقات ماراثون الأقصر الدولي في نسخته الخامسة والعشرين والذي اختتم يوم أمس في مدينة الأقصر المصرية.



واحكم جميع متسابقي قوات الدرك وهم ستة عدائين قبضتهم على جميع المراكز الأولى في السباقات التي شاركوا بها في الماراثون، وسط مشاركة 600 عداء يمثلون 21 دولة منها اليابان، استراليا، فرنسا، امريكا، الصين، بريطانيا، المانيا، الأردن الى جانب مصر الدولة المستضيفة.



وجاءت نتائج الماراثون الذي أقيم غرب مدينة الأقصر وتميز بصعوبته وبطبيعته الصحراوية على النحو التالي :

سباق 12 كم : حصل منتخب الدرك على المراكز الثلاث الاولى، عن طريق محمد سلامه ابو منصور في المركز الأول، وحمزة المداهنة في المركز الثاني، فيما حل عبدالحافظ العوايدة المركز الثالث، وجاء المصري محمد عربي رابعا، والياباني ماتسوزاكي خامساً.



سباق 22 كغم : جاء لاعبي قوات الدرك في المركزين الأول والثاني عن طريق، رأفت الزبون بالمركز الاول، وعبدالله مشافق في المركز الثاني، وحل اللاعب الأردني احمد الغزاوي بالمركز الثالث، فيما حل المصري اسامة سيد محمد بالمركز الرابع.

سباق 42 كم : فاز بالمركز الأول عداء منتخب الدرك محمد النواصرة، وجاء المصري محمد سليمان بالمركز الثاني، والاسترالي الكسندر رودجر بالمركز الثالث، بينما فازت اللبنانية غٍنَى الأسير، بماراثون السيدات.



وبعد انتهاء السباق رفع نشامى الدرك علم الاردن في احتفال أقيم بساحة معبد الملكة حتشبسوت، غرب مدينة الأقصر، بصعيد مصر. وبتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المصرية والدولية، حيث تم تتويج اللاعبين من قبل محافظ الأقصر، محمد بدر، وبحضور ممثلين لوزيري السياحة والشباب والرياضة في مصر.



يشار إلى أن منتخب قوات الدرك الذي يدربه الملازم أول هايل الرواحنة حقق العديد من الإنجازات الدولية كان أخرها تحقيقه للقب ماراثون بيروت الدولي، واحتفاظه بلقب ماراثون النمسا الدولي (اوتشر) ، إضافة إلى حصده العديد من الألقاب المحلية في مختلف السباقات.



وترأس وفد قوات الدرك المشارك في البطولة المقدم يوسف عليمات، والملازم أول هايل الرواحنة مدرباً، إلى جانب العدائين محمد فايز النواصرة، رأفت الزبون، عبدالله مشافق، حمزة المداهنة، محمد عطية، وعبدالحافظ العوايدة.





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