 وطنا نيوز -نيبوشا يصل لقيادة الفيصلي
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نيبوشا يصل لقيادة الفيصلي
التاريخ : 06-01-2018 09:23:06 المشاهدات: 766

وطنا اليوم ـ رياضه

يصل ليل السبت الأحد، المدرب المونتنيغري نيبوشا، إلى الأردن، لتولي القيادة الفنية لفريق الفيصلي، حسب نائب رئيس النادي، بكر العدوان.
وقال العدوان إن نيبوشا يصل منتصف الليلة، إلى عمّان، ليقود الفيصلي، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الفيصلي، سيوقع الأحد، عقدا مع المدرب المونتنيغري.
وبشأن عدم التوقيع مع المدرب التونسي، نبيل الكوكي، أشار العدوان، إلى أن السبب الرئيسي لعدم انتقاله لـ"الزعيم"، هو عدم انتهاء ارتباطه بالرمثا.
وسبق لنيبوشا، قيادة الفيصلي الموسم الماضي، قبل مغادرته لتدريب الزمالك، الذي أعلن إقالته مؤخرا.
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