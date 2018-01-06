الرئيسية | رياضة الجزيرة يبدأ معسكره التدريبي في شرم الشيخ

وطنا اليوم ـ رياضه بدأ فريق الجزيرة لكرة القدم امس الجمعة معسكره التدريبي في مدينة شرم الشيخ المصرية، والذي يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.



ويهدف المعسكر الى التحضير لاستئناف مشوار الفريق في البطولات المحلية والاعداد للمشاركات الخارجية، سعيا للوصول للجاهزية المنشودة وتحقيق النتائج المأمولة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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