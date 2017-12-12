الرئيسية | رياضة محمد السيد يظفر بالبطولة التصنيفية الثالثة للشطرنج

احرز اللاعب محمد السيد المركز الاول في البطولة التصنيفية الثالثة للشطرنج التي نظمها الاتحاد الملكي الاردني للشطرنج بمشاركة ثمانية واربعون لاعب ولاعبة من مختلف الاعمار وحصل على ثمانية نقاط من خلال تسع جولات حسب النظام السويسري ، وحل في المركز الثاني اللاعب ابراهيم السلعوس وحصل على سبع نقاط ونصف فيما تقاسم المركز الثالث كل من اللاعبين احمد الخطيب وابراهيم الوحش وبشرى الشعيبي وحصل كل منهم على ستة نقاط ونصفن وفي الختام قام المهندس اسامه ربيع عضو الاتحاد ومدير البطولة بتسليم الجوائز للفائزين ، يشار الى ان هذه البطولة قد اسهمت في رفع تنصيف عدد من اللاعبين كما انها تشكل اسهما في الاعداد للبطولة العربية المتوقع ان تعقد في الشارقة الشهر القادم. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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