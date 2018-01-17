الشاب سالم عواد الحلبا الحمّاد في ذمة الله

قال الله تعالى: " كل نفس ذائقة الموت" "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

بقلوب ملؤها الحزن والأسى ويعتصرها الألم أنعى الغالي ابن شقيقي الشاب سالم عواد الحلبا الحمّاد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه اللحظات عن عمر يناهز 44 سنة أثر جلطة رئوية بعد عملية جراحية (ديسك) في مستشفى الجزيرة بعمّان قام بها الطبيب نائل محمد عيد العدوان يشوبها الإهمال والتقصير. وسيشيع جثمانه الطاهر بمشيئة الله غداً الأربعاء بعد صلاة العصر إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة مغاير مهنا/لواء الموقر.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس... تقبل التعازي في ديوان عشائر الحمّاد/ قبيلة بني صخر .. أول بلدة مغاير مهنا.