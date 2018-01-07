الدكتور فراس الخصاونه يولم للاصدقاء والمحبين

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اربد _ ايدون وطنا نيوز : اولم الدكتور فراس الخصاونه نجل العين السابق الحاج سامي الخصاونه يوم امس مادبة عشاء جمع عليها الاصحاب والاصدقاء في ديوان والده بايدون . وجاءت هذه الدعوة التي كان باستقبال ضيوفها الحاج سامي الخصاونه مناسبة لعقد حوارفكري حول العديد من القضايا الوطنية والاقليمية والدولية والتي اجمع فيها الحضور على التاكيد على الثوابت الاردنية وتعظيم الدور الاردني في الدفاع عن القدس والمقدسات والدعوة لتمتين الجبهة الداخلية حيال الاخطار التي تحيق بالامة .



















































































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