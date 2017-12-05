الرئيسية | اخبار الناس الطفلة ريتال الضمور تطفئ الشمعة الثانية من عمرها

وطنا اليوم - وسط فرحة غامرة احتفلت أسرة الاستاذ فراس الضمور بعيد ميلاد الغالية ريتال بإطفائها الشمعة الثانية من عمرها المديد بإذن الله. أسرة وطنا اليوم تتمنى لـ ريتال العمر المديد والسعادة الغمرة في كنف والديها العزيزين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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