الرئيسية | محليات الرزاز يكشف مضمون سؤال في امتحان بتغريدة على تويتر

وطنا اليوم-عمان: كشف وزير التربية عمر الرزاز عن مضمون سؤال في امتحان التوجيهي باللغة الانجليزية .

المفارقة ان الرزاز غرد قبل الامتحان بتغريدة على تويتر تحدث فيها عن الاحتباس الحراري والمستقبل .

وفي اليوم التالي فوجئ الطلاب النظاميين والطلبة المعيدين بان تغريدة الرزاز لم تكن الا تسريب غير مباشر ، وربما غير متعمد للسؤال الذي سيرد في امتحانهم .

بمعنى : الرزاز غرد قبل الامتحان عن الاحتباس الحراري والمستقبل ثم جاء سؤال في الانجليزي عن الاحتباس الحراري والمستقبل .

هل قصدها الوزير ام كما يقول المتبني : ربما وقع حافر على حافر . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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