 وطنا نيوز -الرزاز يكشف مضمون سؤال في امتحان بتغريدة على تويتر
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الرزاز يكشف مضمون سؤال في امتحان بتغريدة على تويتر
التاريخ : 21-01-2018 07:16:16 المشاهدات: 138

وطنا اليوم-عمان: كشف وزير التربية عمر الرزاز عن مضمون سؤال في امتحان التوجيهي باللغة الانجليزية .
المفارقة ان الرزاز غرد قبل الامتحان بتغريدة على تويتر تحدث فيها عن الاحتباس الحراري والمستقبل .
وفي اليوم التالي فوجئ الطلاب النظاميين والطلبة المعيدين بان تغريدة الرزاز لم تكن الا تسريب غير مباشر ، وربما غير متعمد للسؤال الذي سيرد في امتحانهم .
بمعنى : الرزاز غرد قبل الامتحان عن الاحتباس الحراري والمستقبل ثم جاء سؤال في الانجليزي عن الاحتباس الحراري والمستقبل .
هل قصدها الوزير ام كما يقول المتبني : ربما وقع حافر على حافر . 

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