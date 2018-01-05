الرئيسية | محليات العدوان : الإعتذار الاسرائيلي لا يساوي قشرة بصلة

وطنا اليوم-عمان:إعتبر وزير اردني سابق للإعلام بان الاسف الذي قدمته اسرائيل مؤخرا بخصوص مقتل ثلاثة اردنيين “لا يساوي قشرة بصلة”. وانتقد الوزير السابق للإعلام طاهر العدوان عملية المصالحة التي جرت مع الحكومة الاسرائيلية بعد جريمة السفارة ثم قتل القاضي رائد زعيتر وشكك في ان هذه المصالحة لمصلحة العدو المحتل ولا تحترم كرامة الشعب الاردني. وطالب العدوان في مقال نشرته صحيفة المقر بنشر بنود المذكرة الاسرائيلية التي تعبر عن الاسف والإعتذار الرسميين. وقال للحكومة: انشروا هذه المذكرة حتى نعرف ما الذي حصل. واشار إلى ان المساله تخص كرامة الاردنيين بعد تحويل الحكومة الاسرائيلية للقاتل الاسرائيلي الى بطل متحدثا عن ضرورة شرح عبارة “متابعة الإجراءات القانونية” التي وردت في بيان رسمي اسرائيلي متسائلا ما اذا كان ذلك يعني التحقيق الفعلي من عدمه. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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