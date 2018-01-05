بنس: اتفقنا مع الملك على ألا نتفق حول القدس الشرقية

وطنا اليوم-عمان:أجرت المذيعة أندريا ميتشل من تلفزيون NBC News مقابلة مع نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في عمان، عقب التقاء جلالة الملك عبدالله الثاني به.

وفي سؤال للمذيعة ان جلالة الملك قال له "أنه لا بد من إعادة بناء الثقة، خصوصا في كيفية المضي قدما في حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية، وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل"، أجاب بنس "نحن نتفهم الاختلافات بيننا وبين جلالة الملك واتفقنا على ألا نتفق في موضوع القدس الشرقية"... وخلال المقابلة اجاب بنس عن اسئلة حول كوريا الشمالية، وايران.