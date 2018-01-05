الرئيسية | محليات بالأسماء .. تنقلات بين كبار ضباط الأمن العام

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير الامن العام اجراء التنقلات التالية بين كبار ضباط الامن العام. العميد احمد فضي محمد. ادارة الدوريات الخارجية مديرا. العميد بسام حسين علي ادارة التدريب مديرا. العقيد فيصل عبد الكريم عمر. انضباط الشرطة قائدا. العقيد عواد فليح سلمان. المدينة التدريبة / نائبا. العقيد سالم احمد سلامة ادارة المعلومات الجنائية مديرا. العقيد محمد حمدي محمد. المركز الاردني الدولي مديرا. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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