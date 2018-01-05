نقابة المعلمين : لن نسمح لأي جهة بالتأثير على إرادة المعلمين

وطنا اليوم: موسى الزيود

كشف باسل الفريحات نقيب المعلمين الأردنيين في بيان صحفي للنقابة اليوم عن أهم التعديلات التي اقترحت على القانون الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين مشددا على أن مكرمة أبناء المعلمين لا علاقة لها بالتعديلات، فهي حق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، وهي مكرمة ملكية لا مساس بها، وأن ما يشاع عن حرمان البعض منها ما هو إلا كلام عار عن الصحة والمنطقية، بل إن النقابة تسعى الآن جاهدة لرفع نسبة المستفيدين منها.

وبين الفريحات أن هذه التعديلات شملت كافة منتسبي وزارة التربية والتعليم تحت مسمى واحد وهو "المعلم"، لتشمل المدير والمعلم في الغرفة الصفية والسكرتير والمرشد التربوي وأمين المكتبة وقيمي مختبرات العلوم والحاسوب وكافة موظفي الوزارة سواء في مركز الوزارة أو المديريات .

كما شملت المعلمين المتقاعدين الاستفادة من صناديق النقابة والخدمات المقدمة منها، بالاضافة إلى الإعداد الكامل لمنح شهادة مزاولة المهنة من قبل النقابة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل المعلمين قبل التعيين.

وتضمنت التعديلات تقليص عدد أعضاء الهيئة المركزية وتغيير طريقة انتخابهم لتصبح وفقا للقائمة النسبية المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة التي تقيد إرادة المعلمين وحرية اختيارهم، وتمديد فترة الدورة النقابية إلى ثلاث سنوات بدلا من سنتين.

يذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين هي نقابة مهنية منتخبة، وهيئة اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، منشأة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2011 م، تمثل المعلمين/ المعلمات المنضويين تحت نظام وزارة الترية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وتسعى للارتقاء بالمعلم ورسالة التعليم والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية للأعضاء المنتسبين لمهنة التعليم وتحصين مكتسباتهم بكل الوسائل المشروعة وتطوير المجالات المرتبطة بمهنته.

ويبلغ عدد منتسبين النقابة 140 ألف معلم و معلمة، وعدد أعضاء الهيئة المركزية 313 عضو ممثلين للهيئة العامة، وموزعين على المحافظات، وعدد أعضاء مجلس النقابة 15 عضو، من بينهم النقيب و نائب النقيب .