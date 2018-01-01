الرئيسية | محليات حالة الطقس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطنا اليوم-يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتكون ضمن معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء باردة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



ويتوقع تشكل الضباب اليوم فوق المرتفعات الجبلية العالية، وفي ساعات متأخرة من الليل وفجر الأحد، كما يتوقع تشكل الصقيع والإنجماد في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية.



وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الاثنين، وتكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل تتكاثر الغيوم على ارتفاعات منخفضة لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً في شمال ووسط المملكة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 12 الى 4 درجات مئوية والمناطق الشمالية 13 الى 6 والمناطق الجنوبية 6 الى 2، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 24 والصغرى 11 درجة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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