الرئيسية | محليات وزير البلديات المهندس وليد المصري يتفقد غرف الطوارىء في محافظات الشمال

وطنا اليوم-تفقد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري صباح اليوم الجمعه عددا من بلديات محافظات جرش وعجلون واربد



وذلك للإطلاع ميدانيا على استعدادات البلديات للتعامل مع الظروف الجوية والطارئة والاطلاع على مدى الجاهزية لدى كل منها.



واكد المصري على أهمية بذل الجهود وتنفيذ خطة الطوارىء بحرفيه عالية للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية ومواجهة اي طارىء وخدمة المواطنين على الوجه الأكمل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى خدمة المواطن في شتى الظروف والأحوال







وبين المصري ان غرفة الطوارىء المركزية في مقر الوزارة تتابع على مدار الساعة المستجدات في غرف الطوارىء بالبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الهندسة.



وأشار المصري خلال الجولة ان رؤساء البلديات يملكون صلاحيات الاستعانة بالاليات اللازمة اذا تطلب الامر ذلك منوها ان جميع اليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة باتم الجاهزية للتعامل مع الظروف الطارئة.



واشار الوزير انه تم متابعة اوضاع الطرق في الجنوب من خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء تلك البلديات حيث تم الاطمئنان على جاهزية البلديات في تقديمها الخدمات للمواطنين بكل حرفية وكفاءة.





وبين الوزير ان البلديات اصبحت تمتلك الخبرة الكافية واستفادت من الاخطاء السابقة واستطاعت تلافيها بحكم الخطط والاستعدادات وتوفر الامكانات حيث تم الايعاز لعدد من البلديات باستئجار اليات للمساهمة في فتح الطرق امام المواطنين حال تراكم الثلوج والحاجه لذلك التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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