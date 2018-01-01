وطنا نيوز -"توزيع الكهرباء": حالات محدودة واستجابة سريعة لإعادة التيار

وطنا اليوم-تعاملت كوادر شركة توزيع الكهرباء مع عدة انقطاعات جراء الأحوال الجوية السائدة وقامت بإصلاحها بسرعة كبيرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة المهندس سامي الزواتين إن كوادر الشركة واصلت وعلى جميع المستويات مهامها في إدامة التيار الكهربائي للمواطنين، وقد استجابت للملاحظات بسرعة قصوى.

وأوضح أنه تم إعادة التيار الكهربائي في منطقة الحسينية بمحافظة معان بعد انقطاع سلك متوسط بفعل الرياح الشديدة.

وفي منطقة وادي الأردن والشرقية قامت كوادر الشركة بإعادة التيار الكهربائي بمنطقة الأزرق الشمالي أثر انقطاعات تسببت بها الرياح الشديدة، لافتا أنه تم إصلاح عطل في مصنع الكربونات.

وأكد الزواتين أن كوادر الشركة الفنية والورش الميدانية ستكثف من عملها بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي، والاستجابة السريعة لملاحظات المشتركين في مناطق امتياز عملها في العقبة ومعان والكرك والطفيلة ووادي الأردن والمنطقة الشرقية.

وأهاب بالمواطنين ضمن مناطق عمل الشركة الاتصال بها لإبداء الملاحظات والإبلاغ عن الانقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 ) كما يمكنهم الاتصال بغرف الطوارئ في المناطق وهي: الكرك (03/2387219). والطفيلة( 03/2241004). ومعان (03/2132308). ووادي موسى (03/2156050). والعقبة (03/2012458). ووادي الأردن (05/3573111). والأزرق (05/3835121).