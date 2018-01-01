شاهد سد الواله وانهمار الأمطار فيه كما لم تراه من قبل

وطنا اليوم-عمان:نشر وزير المياه والري حازم الناصر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لسد الواله بعد أن امتلأ صباح الجمعة.

وقال الناصر إن الوزارة / سلطة وادي الأردن تقوم بتعلية هذا السد لتصبح سعته حوالي 25 مليون متر مكعب، مع العلم أن طاقته الاستيعابية الحالية لا تتعدى ٩ مليون متر مكعب.

وبين أنه ومع الانتهاء من مشروع رفع طاقة السد العام القادم سنستطيع جمع كافة كميات المياه المتاحة خلال الشتاء.

وأشار الوزير إلى أن كلفة مشروع رفع طاقة سد الوالة حوالي ٣٥ مليون دولار.



