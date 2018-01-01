 وطنا نيوز -الناصر ينفي انفجار خط مياه عذبة في البحر الميت
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الناصر ينفي انفجار خط مياه عذبة في البحر الميت
التاريخ : 19-01-2018 06:05:43 المشاهدات: 510

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير المياه والري، حازم الناصر، ما تردد عن انفجار خط مياه عذبة في منطقة البحر الميت.

وقال الناصر في منشور على صفحته بموقع فيس بوك :"ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن انفجار خط مياه عذبه في منطقة البحر الميت هو خبر غير صحيح وإنما قامت كوادر وزارة المياه بفتح هواية الخط حتى لا تذهب المياه العكره القادمة من وادي الموجب الى محطة سويمه التي تضخ مياه الشر ب الى عمان. وددنا التوضيح مع الاحترام.

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