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الرزاز لطلبة التوجيهي: أعرف أن بعضكم تمنى الثلجة تمسك
وطنا اليوم-عمان:مازح وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، وأكد أن امتحان السبت قائم في موعده.
وقال الرزاز في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " أبنائي الطلبة. أعرف أن بعضكم كان يتمنى الثلجة اليوم تمسك! كل الحق على تغيّر المناخ والاحتباس الحراري".
وتابع:" إن شاء الله سيجد عالِم منكم حلا لذلك في المستقبل! حتى ذلك الحين امتحان يوم الغد السبت في موعده. أتمنى لكم التوفيق".
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