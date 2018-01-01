الرزاز لطلبة التوجيهي: أعرف أن بعضكم تمنى الثلجة تمسك

وطنا اليوم-عمان:مازح وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، وأكد أن امتحان السبت قائم في موعده.

وقال الرزاز في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " أبنائي الطلبة. أعرف أن بعضكم كان يتمنى الثلجة اليوم تمسك! كل الحق على تغيّر المناخ والاحتباس الحراري".

وتابع:" إن شاء الله سيجد عالِم منكم حلا لذلك في المستقبل! حتى ذلك الحين امتحان يوم الغد السبت في موعده. أتمنى لكم التوفيق".