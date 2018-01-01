 وطنا نيوز -الرزاز لطلبة التوجيهي: أعرف أن بعضكم تمنى الثلجة تمسك
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الرزاز لطلبة التوجيهي: أعرف أن بعضكم تمنى الثلجة تمسك
التاريخ : 19-01-2018 05:58:20 المشاهدات: 517

وطنا اليوم-عمان:مازح وزير التربية والتعليم، عمر الرزاز، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، وأكد أن امتحان السبت قائم في موعده.

 وقال الرزاز في تغريدة على حسابه بموقع تويتر " أبنائي الطلبة. أعرف أن بعضكم كان يتمنى الثلجة اليوم تمسك! كل الحق على تغيّر المناخ والاحتباس الحراري".

 وتابع:" إن شاء الله سيجد عالِم منكم حلا لذلك في المستقبل!  حتى ذلك الحين امتحان يوم الغد السبت في موعده. أتمنى لكم التوفيق".

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