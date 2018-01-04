 وطنا نيوز -محافظ عجلون يحذر سكانها: لا تخرجوا من منازلكم
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محافظ عجلون يحذر سكانها: لا تخرجوا من منازلكم
التاريخ : 19-01-2018 05:53:53 المشاهدات: 658

وطنا اليوم-عمان:حذر محافظ عجلون رئيس غرفة الطوارئ فلاح السويلمين المواطنين من استخدام الطرق او الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى او في الحالات الطارئة وذلك بسبب الرياح الشديدة وغزارة الامطار وتساقط الثلوج في عدد من مناطق المحافظة حفاظا على سلامتهم .

 واشار السويلمين الى ان غرفة العمليات الرئيسية تتابع وبشكل مستمر بالتنسيق مع غرف العمليات في البلديات والدوائر الخدمية حالة الطرق وشكاوى المواطنين من اجل العمل على حلها بالسرعة الممكنة للتسهيل على المواطنين وخصوصا ان الامطار الغزيرة ادت الى تشكل السيول وحدوث الانهيارات .

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