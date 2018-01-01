الرياح العاتية أسقطت 105 أشجار وهذه تفاصيلها

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة ومن خلال مديرية الحراج جهزت غرفة عمليات رئيسية في عمان مهمتها اعطاء التوجيهات الى غرف العمليات المنتشرة في جميع المحافظات والألوية للتعامل مع أية ملاحظة متعلقة بتأثير المنخفض الجوي على الأشجار.

واضاف في تصريح صحفي الجمعة ان الطواقم المختصة التابعة لهذه الغرف تعاملت مع عشرات الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفض الذي بدأ تأثيره منذ صبيحة أمس الخميس والتي وردتها من خلال المواطنين والأجهزة المعنية الأخرى.

ونوه الحنيفات الى ارقام طوارىء تابعة لغرفة العمليات المركزية في عمان يستطيع اي مواطن ان يتواصل معها ويبلغ عن أية حالة تستدعي التعامل معها من قبل طواقم الزراعة المختصة، وهي (065341116، 065342752، 065354965 ) والرقم الخلوي ( 0795002971)، إضافة الى أرقام مديريات الزراعة ومكاتبها المنتشرة في كل محافظة ولواء.

وبين أن غرف العمليات تلقت ملاحظات من مختلف مناطق المملكة، وتعاملت طواقمها مع حالات كثيرة من تكسر للأشجار وسقوطها على أسلاك كهرباء وعلى ممتلكات خاصة وعامة في أكثر من منطقة، وكما يفيد التقرير الميداني الصادر عن غرفة العمليات المركزية فقد بلغت هذه الحالات 105 حالة حتى ظهر يوم الجمعة وكان ترتيبها على النحو التالي : محافظة البلقاء 25 شجرة، محافظة العاصمة 50 شجرة، محافظة جرش 5 اشجار ، محافظة الكرك 3 شجرات، محافظة الزرقاء 7 اشجار، محافظة اربد 5 اشجار، لواء ديرعلا 2 شجرتان، بني كنانة 8 أشجار.

وقد تراوحت درجات خطورة سقوط هذه الأشجار حسب مواقعها، فمن بينها من سقط على محول كهرباء ومنها عدة حالات سقوط الأشجار على أسلاك الكهرباء، حيث تم التعامل مع هذه الحالات من قبل طواقم الطوارىء الوزارة بالتعاون مع طواقم شركات الكهرباء في العاصمة والمناطق الأخرى.

من جهة أخرى، أكد المهندس الحنيفات بأن أمطار الخير والثلوج التي صاحبت هذا المنخفض الجوي مبشرة بالخير وسيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على الموسم الزراعي وسينعش الزراعات المروية الشتوية ويفتح المجال بشكل أكبر للزراعات المعتمدة على مياه الأمطار في مختلف المناطق ويزيد من منسوب المياه في السدود، مبينا أنه ستصدر تقارير عن مديرية الحصاد المائي التابعة لوزارة الزراعة، حيث يتم تجميع نتائج قراءات أجهزة قياس الأمطار الموجودة على أبراجنا المنتشرة في كل مناطق المملكة.