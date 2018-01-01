انهيار يغلق طريق الجاردنز في عمّان وتحذير جدي للسائقين

وطنا اليوم-عمان:تسبب انهيار جزئي بالقرب من أحد المشاريع قيد الإنشاء، بإغلاق طريق الجاردنز في العاصمة عمّان، وسط تحذير جدي للسائقين من عبور الشارع لحين انتهاء الجهات الرسمية من إصلاح الطريق، الذي يخدم عشرات الآلاف يوميًا.

ويعتبر شارع الجاردنز، من أكثر طرق المملكة حيوية وازدحاما بمختلف الأيام.

وفور انهيار الجدار الحديدي الفاصل بين المشروع قيد الإنشاء والطريق العام، حضرت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني والجهات المختصة للمكان، وأغلقت الطريق خشية تعرض السائقين لمخاطر.

وكانت الأمانة أعلنت حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة ويستمر حتى مساء الجمعة .

وأهابت الأمانة بالمقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات بعدم ترك الأتربة والإسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق، وبالأخوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية التأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح التي تهب بسرعات عالية.