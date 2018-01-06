إعادة فتح السفارة الصهيونية في عمان بعد الاعتذار

وطنا اليوم-عمان:قال بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور، بعد مذكرة رسمية من خارجية الاحتلال قدمت فيها اعتذارًا رسميًا للمملكة بشأن حادثة السفارة الإسرائيلية واستشهاد ثلاثة أردنيين.

وقال البيان " وصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز 2016 وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار 2014.".

وأشار المتحدث باسم مكتب نتنياهو أوفير جندلمان أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور.

" وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز 2017 ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة" وفق ما جاء في البيان.

وأوضح البيان أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن ويعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما وعلى توطيد اتفاقية السلام".

وقدّمت الحكومة الاسرائيلية أسفها وندمها رسمياً عن حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان وحادثة الشهيد رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الاجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية وتعويض ذوي شهيدي السفارة الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة وكذلك تعويض ذوي الشهيد القاضي زعيتر.