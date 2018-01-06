الرئيسية | محليات بيان هام من مجلس محافظة العاصمة بشأن رفع الأسعار

وطنا اليوم-عمان:حذرت اللجنة المالية بمجلس محافظة العاصمة، من تداعيات قرار الحكومة برفع اسعار ضريبة المبيعات على عدد من السلع الأساسية، واثره على حياة المواطنين، مؤكداً أنه سيفاقم أعباءهم الاقتصادية والمعيشية، ويزيد من معاناتهم.

وقال المجلس في بيان له، اليوم الثلاثاء، انه يدرك حجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن، وحجم الظروف السياسية الخطيرة التي تمر بها المنطقة، والتي القت بظلال ثقيلة على الاقتصاد الاردني، دون ان تلتفت له دول العالم التي تركته يتحمل اعباء الاقليم وحده.

وطالب المجلس، الحكومة، باجتراح سياسات اقتصادية خلاقة، واستثنائية، وعدم الاتكاء على جيب المواطن، وفتح ابواب الاستثمارات في المملكة على اوسع ابوابها، وتذليل العقبات امامها، واستقطاب المشاريع والفرص، والانطلاق نحو العالم، للعودة بكل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الاردني.

وأكد المجلس أنه يجسد نبض الشارع الذي انتخبه،ولسان حاله، ولن يألوا جهداً في سبيل الاسهام بتدعيم الاقتصاد الوطني، باستقطاب الاستثمارات، واقامة المشاريع والمبادارت التنموية، وأخذ دوره الحقيقي الفاعل، لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، نحو المرافىء الامنة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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