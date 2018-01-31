أردنيون يردون على زيارة مرتقبة لنائب ترامب : انقلع

وطنا اليوم-عمان:نفذ ناشطون أردنيون، الخميس، سلسلة بشرية، أمام السفارة الأميركية في عمّان، ضد زيارة نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس للأردن، حملت عنوان "انقلع".

وكان "الائتلاف الشعبي من أجل القدس"، دعا لسلسلة بشرية، من ساحة الاعتصام المفتوح أمام السفارة الأميركية، "ترفض زيارة بنس للأردن".

ودعت السلسلة أيضا، إلى "رفض فتح أبواب السفارة الأميركية من جديد".

وبالتوازي مع ذلك، دشن ناشطون أردنيون، وسما بعنوان "انقلع"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لزيارة بنس.

وتأتي هذه التحركات، بعد اعتبار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس المحتلة، عاصمة لـ"إسرائيل"، كانون الأول الماضي.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن نائب الرئيس الأميركي، سيزور الأردن ضمن جولته في الشرق الأوسط، المقررة في الفترة بين 20-23 من كانون الثاني الحالي.