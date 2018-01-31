طفل بدون كفوف يدين ورجل وعين يناشد جلالة الملك بزراعة الاعضاء

الزرقاء وطنا نيوز : من حسن محاسنه

ناشد ولي امر الطفل المريض اسامه احمد خندقجي جلالة الملك عبدالله الثاني والمخلصين في هذا البلد الطيب معالجة ابنه الطفل رويد البالغ من العمر ثلاث سنوات حيث يعاني من فقدان الايدي وكف احد الرجل اليمنى وفقدان العين اليسرى.

ويرفع والده الذي يسكن في الزرقاء حي معصوم اكفه للسماء بان يلقى ولده مساعدة في زراعة الاعضاء حيث ان طفله مقبل على مستقبل يصعب فيه العيش والحياة وهو بدون يدية ورجلية وعينية .

وبنفس الوقت يتحمد الله بان رزقه ولده بما فيه متحمدا ومتعبدا لله عز وجل وراضيا با عطيت السماء لكنه لايتسقر له بالا هو والدته التي تقضي معظم الاوقات وهي في بكاء على قادم ايامه اذ كيف يمكن له العيش خاصة في هذه الظروف الصعبة ماديا ومعنويا وصحيا .

كما انه راجع العديد من الموسسات لكن دون جدوي.

ويناشد والد الطفل الذي يعمل مراسلا في جامعة اليرموك جلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه المسؤولين لشموله رعايته الصحية وتركيب الاعضاء التي يحتاجها هذه الطفل الذي يعاني كذلك فقدان لاحدي عينية التي يبصر بها علما ان التامين الصحي الجامعي يستثني زراعة الاعضاء من التامين وحيث ان الامكانات المادية لاتسمح له بمعالجته داعيا الله ان يديم جلالته ابا حانيا ورؤفا انه سميع مجيب .

هاتف والد الطفل :0797614604