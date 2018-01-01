الأمانة تدعو العمّانيين لتجنب إعاقة آلياتها حال تساقط الثلوج

وطنا اليوم-عمان:دعت أمانة عمّان، المواطنين إلى عدم إيقاف المركبات بالشوارع وايقافها في المواقف المخصصة تجنبا لإعاقة عمل الآليات بفتح الطرق حال تساقط الثلوج، ووجهت المواطنين للالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج أو حدوث الانجماد إلا عند الضرورة القصوى لإفساح المجال أمام الجهات المعنية للعمل بأريحية.

وبينت الأمانة أن خطة الطوارئ التي أعلنتها لمواجهة المنخفض الجوي وزعت برنامج عمل الفرق على المسارات لفتح الشوارع الرئيسة في حال تساقط الثلوج، بالإضافة إلى فرق المناطق للعمل في الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن حدودها، والفرق المتواجدة في الأنفاق المرورية المزودة بكامل التجهيزات،

وأكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن كوادر الأمانة الميدانية ستعمل كفريق واحد بدءا من عامل الوطن وانتهاء بأعلى مسمى وظيفي لخدمة المدينة والمواطن على الوجه الاكمل وبما يعزز الثقة في العمل المؤسسي للأمانة.

وشدد الشواربة خلال اجتماع في غرفة طوارئ تلاع العلي لمسؤولي الأمانة لبحث الاستعدادات للحالة الجوية أهمية الحضور الميداني والتواجد المكثف بما يكفل نجاح الجهود التي تبذلها كوادر الأمانة في معالجة تداعيات أمطار الخير والتساقط المحتمل للثلوج وديمومة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن والمدينة .

وشدد على أهمية رفع مستوى التنسيق مع الشركاء في خدمة المدينة، خاصة فيما يتعلق بخطوط تصريف مياه المجاري والمتابعة والتأكد من إنجاز العمل ومعالجة المشكلات.

وكشف مدير المدينة المهندس عمر اللوزي عن أن الأمانة عالجت العديد من ملاحظات تجمعات المياه بتنفيذ خطوط تصريف مياه أمطار، فيما اتخذت إجراءات وقائية في المواقع التي لم يكتمل العمل فيها بعد.

وكانت الأمانة اعلنت أنها ستتعامل اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء يوم بعد غد السبت بحالة الطوارئ القصوى مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، وفوضت مدراء المناطق الـ 22 بالصلاحيات اللازمة لاستئجار ما يلزم من آليات ولودرات للتعامل مع المنخفض الجوي، إضافة لما هو متواجد من آليات حسب الحاجة.

واكدت أمانة عمان استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى غرف عمليات مناطق امانة عمان الـ 22، داعية المقاولين العاملين في قطاع الإنشاءات والمواطنين وأصحاب المحلات الى عدم ترك الأتربة والإسمنت ومخلفات البناء وآليات العمل على الأرصفة والطرق، والتأكد من ثبات اللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة على أسطح المنازل لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية، كما دعت إلى عدم ربط مزاريب المياه للمباني بطريقة غير قانونية على مناهل الصرف الصحي لعدم التسبب بفيضانات، لعدم قدرتها على استيعاب مياه الامطار.