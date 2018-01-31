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الملك يعزي الرئيس الكازاخستاني بضحايا حريق حافلة للركاب
وطنا اليوم-عمان: بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، برقية تعزية للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في حافلة للركاب بمنطقة أكتاو، وأودى بحياة العشرات من الضحايا.
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