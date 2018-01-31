الملك يعزي الرئيس الكازاخستاني بضحايا حريق حافلة للركاب

وطنا اليوم-عمان: بعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، برقية تعزية للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، بضحايا حادث الحريق الذي اندلع في حافلة للركاب بمنطقة أكتاو، وأودى بحياة العشرات من الضحايا.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للرئيس نزارباييف وأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه.