بعد رفع الأسعار .. الملقي يعد الأردنيين بقطاع عام رشيق وشفاف

وطنا اليوم-عمان:قدم رئيس الوزراء هاني الملقي، خلال اجتماع ترأسه جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، شرحا عن الإجراءات والخطط الحكومية للنهوض بأداء القطاع العام، بهدف الانتقال من البيروقراطية إلى مرحلة أكثر فاعلية في تقديم الخدمات.

ووعد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالوصول إلى قطاع عام رشيق وشفاف وقادر على خدمة المواطن وتطبيق رؤية جلالة الملك، كما تناول أبرز التحديات التي تواجه عملية التطوير.

ويهدف الاجتماع للاطلاع على سير العمل في الإجراءات والخطط التي تنفذها الحكومة لتطوير القطاع العام، وإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية، وخطوات العمل في المرحلة المقبلة.

وأكد جلالة الملك، ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات القطاع العام دون أي تأخير، مضيفا جلالته أن إصلاح القطاع العام أولوية في هذه المرحلة.

وشدد على أهمية تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في مختلف المجالات والتي يجب أن تكون قابلة للقياس، وضرورة تنسيق الجهود وضمان التزام مختلف الوزارات والمؤسسات وعلى جميع المستويات لتحقيقها، لافتا جلالته إلى أهمية التقييم المستمر للجهاز الإداري والمساءلة المتواصلة للمسؤولين ضمن معايير قياس الأداء.

واستعرض الملقي التعديلات التي أجرتها الحكومة على نظام الخدمة المدنية لرفع مستوى الأداء الحكومي وتحفيز موظفي القطاع العام من خلال إجراء تقييم حقيقي للأداء، يكافئ المتميز ويحاسب المقصر وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي الذي تضمنه نظام الخدمة المدنية.

ولفت إلى أن الحكومة ستطلق خلال الأشهر القادمة برنامجا لتأهيل وتدريب القيادات ولمدة 18 شهرا، إضافة إلى تفعيل وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.

وأكد الدكتور الملقي أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات للوظائف القيادية، لافتا إلى أن الحكومة تقوم أيضا ببرنامج طموح لتطوير أنظمة الخدمة المدنية من قبل مختصين وخبراء، للارتقاء بالواقع الإداري وزيادة فاعلية وكفاءة أداء المؤسسات الحكومية.