رفع أسعار البنزين قرشين السبت و الدجاج قريباَ جداَ

وطنا اليوم-عمان:كشف نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن أسعار الدجاج ستشهد ارتفاعا ملموسا عقب اقرار الحكومة رفع ضريبة المبيعات على أعلاف الدواجن " الذرة والصويا" الى 10 % .

وقال الحاج توفيق في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :" الحكومة تدعم قطاع الدواجن بعدم رفع الضريبة على الدجاج الطازج لكنها قامت بنفس الوقت برفع ضريبة المبيعات على أعلاف الدواجن ( الذرة والصويا ) الى ١٠٪؜ بعد ان كانت معفاة والتي ستنعكس بالطبع على تكلفة الدجاج الحي وبالتالي الطازج !!!! .. عبقرية ٢٠١٨".

الى ذلك قررت لجنة تسعير المحروقات تعديل ضريبة المبيعات على بنزين 90 بمقدار 6%، لتصبح مجموعها 10%، وكذلك تعديل الضريبة الخاصة على بنزين 95 و98 بمقدار 6%، لتصبح 30%، ما يعني 20 فلس على كل لتر لكل مادة اي سترفتع سعر التنكة 40 قرشا لكافة المواد.

وسيبدأ العمل بهذه التسعير ابتداء من الاسبوع القادم.

علما ان الضريبة الخاصة على البنزين 95 و 98 كانت سابقا 24% واصبحت الآن 30% وكذلك تم تعديل الضريبة على البنزين 90 من 4% الى 10%.