 وطنا نيوز -رفع أسعار البنزين قرشين السبت و الدجاج قريباَ جداَ
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
رفع أسعار البنزين قرشين السبت و الدجاج قريباَ جداَ
التاريخ : 17-01-2018 06:58:56 المشاهدات: 1819

وطنا اليوم-عمان:كشف نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن أسعار الدجاج ستشهد ارتفاعا ملموسا عقب اقرار الحكومة رفع ضريبة المبيعات على أعلاف الدواجن " الذرة والصويا" الى 10 % .

وقال الحاج توفيق في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " :" الحكومة تدعم قطاع الدواجن بعدم رفع الضريبة على الدجاج الطازج لكنها قامت بنفس الوقت برفع ضريبة المبيعات على أعلاف الدواجن ( الذرة والصويا ) الى ١٠٪؜ بعد ان كانت معفاة والتي ستنعكس بالطبع على تكلفة الدجاج الحي وبالتالي الطازج !!!! .. عبقرية ٢٠١٨".

الى ذلك قررت لجنة تسعير المحروقات تعديل ضريبة المبيعات على بنزين 90 بمقدار 6%، لتصبح مجموعها 10%، وكذلك تعديل الضريبة الخاصة على بنزين 95 و98 بمقدار 6%، لتصبح 30%، ما يعني 20 فلس على كل لتر لكل مادة اي سترفتع سعر التنكة 40 قرشا لكافة المواد.
وسيبدأ العمل بهذه التسعير ابتداء من الاسبوع القادم.
علما ان الضريبة الخاصة على البنزين 95 و 98 كانت سابقا 24% واصبحت الآن 30% وكذلك تم تعديل الضريبة على البنزين 90 من 4% الى 10%.

التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق