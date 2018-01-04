 وطنا نيوز -أكبر طائرة مروحية في العالم تنضم لأسراب سلاح الجو الملكي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أكبر طائرة مروحية في العالم تنضم لأسراب سلاح الجو الملكي
التاريخ : 17-01-2018 06:42:43 المشاهدات: 110

وطنا اليوم-عمان:وصلت إلى جناح النقل الجوي في مطار ماركا العسكري الأربعاء، الطائرة المروحية MI-26 T2 لتنضم إلى أسراب الطائرات في سلاح الجو الملكي.

وتعتبر الطائرة هي أضخم طائرة نقل مروحية في العالم, حيث تستطيع رفع حمولة 20 طنا داخلية أو معلقة, و82 جنديا بكامل تجهيزاتهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة, وقادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية, وتتمتع بمحركات ذات قدرات عالية.

وتأتي هذه الطائرة كدفعه أولى يتبعها عدد آخر من الطائرات المروحية MI-26 T2, لتواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة سياسة التحديث والتطوير في منظومة عمل سلاح الجو الملكي الأردني.

التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق