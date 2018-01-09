 وطنا نيوز -الدخل والمبيعات تحدد موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الأدوية
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الدخل والمبيعات تحدد موعد تطبيق الضريبة الجديدة على الأدوية
التاريخ : 17-01-2018 05:55:14 المشاهدات: 445

وطنا اليوم-عمان:اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تطبيق الضريبة الجديدة على الأدوية ستبدأ صباح الاحد المقبل الموافق 21 كانون الثاني، حيث تحتاج الأدوية إلى إعادة تسعير مع الجهات المختصة، حسب الناطق الإعلامي موسى الطراونة.

يذكر ان وزير المالية، عمر ملحس، اعلن مساء أمس الثلاثاء، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، أن تطبيق الضريبة على الأدوية، لن تطبق الأربعاء، على غرار بقية السلع.

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