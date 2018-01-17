عمّان أكثر مدن المملكة تسجيلًا لمخالفات الأسعار رغم الرقابة

وطنا اليوم-عمان:أكد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الوزارة اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لتكثيف وتشديد الرقابة على الاسواق بعد سريان نظام الضريبة الذي تضمن قوائم السلع التي تم تعديل نسبة الضريبة عيها، مشددا على ان الوزارة "لن تتهاون باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المخالفين وتحويلهم للقضاء".

واضاف ان كوادر الوزارة الرقابية تعمل حتى منتصف الليل، مشيرا الى انه تم ضبط عدد من المحلات التجارية التي لم تلتزم وقامت برفع الاسعار وخاصة الدخان قبل سريان القرار.

وبين ان فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة في مختلف المحافظات لرصد المخالفات لضمان التأكد من عدم رفع الاسعار الا بالآلية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم امس الثلاثاء، مشيرا الى ان قانون الصناعة والتجارة تضمن عقوبات واضحة ورادعة بحق المخالفين تتراوح بين المخالفات المالية والتي تصل إلى ثلاثة الاف دينار والحبس.

واكد الشمالي ان الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات وإنما تستهدف توفير جميع السلع في الاسواق بأصناف متعددة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة، داعيا المواطنين الى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها في الاسواق من اجل تشديد الرقابة.

كما وجه المواطنين الى التفاعل مع التطبيقات الالكترونية التي تتيحها الوزارة والتي تستهدف تفعيل الرقابة على الاسواق، مشيرا الى انه يمكن للمواطنين التقدم بشكاواهم من خلال التطبيق الخاص بنظام شكاوى المستهلك والمتوفر على مدار الساعة، وعلى هاتف (5661176-06)، وكذلك صفحة الفيس بوك (www.facebook.com/mit.gov.jo) أو البريد الالكتروني للوزارة (Info@mit.gov.jo)، مؤكدا أيضا أهمية دور وسائل الاعلام في توعية المواطنين وتوجيههم للتعاون مع الوزارة في سرعة الابلاغ عن الشكاوى التي يلاحظونها في الاسواق.

وفي السياق قال الشمالي ان الوزارة تتابع كذلك المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل بعض المخابز والتي تتعمد اخفاء الطحين للاستفادة من فرق السعر القديم (50 دينارا) والسعر الجديد (222 دينارا) والذي يصل لأكثر من 170 دينارا، لافتا الى ان كوادر الوزارة تشدد الرقابة على المخابز لرصد المخالف منها، وتم ضبط كميات من الطحين بمستودعات خارج بعض المخابز واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أعلن عن الأسعار الجديدة للخبز التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع شباط المقبل، وحددت الوزارة تسعيرة الخبز الكبير بـ 32 قرشا، ، و40 قرشا للخبز الصغير، و35 قرشا لخبز الطابون، في حين تم تثبيت أسعار منتجات المخابز الأخرى.

وكان صدر في الجريدة الرسمية امس الثلاثاء نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة وكذلك قرار مجلس الوزراء المتضمن تعديل جداول النسب الضريبية للسلع والخدمات ليعمل به اعتبارا من اليوم الاربعاء.

الى ذلك حررت وزارة الصناعة والتجارة 5310 مخالفات خلال العام الماضي 2017 في محافظات المملكة، كان اعلاها مخالفات عدم اعلان السعر بمجموع 3977 مخالفة.

وتوزعت المخالفات بواقع 2310 مخالفات في العاصمة تلتها اربد 804 والزرقاء 775، البلقاء 263، المفرق 247، جرش 202، العقبة 182، عجلون 168، مادبا 109، الكرك 104، الطفيلة 79، ومعان 67 .

وتوزعت هذه المخالفات حسب نوعها على النحو التالي: عدم اعلان الاسعار بشكل واضح 3977 مخالفة، 540 لعدم التقيد بالسعر المعلن، 434 لعدم التقيد بالسعر المحدد من قبل الوزارة، 190 لعدم الاعلان عن تنزيلات دون تحديد المدة او تجاوز المدة، 56 لإخفاء او الامتناع عن بيع سلعة اساسية، 42 لزيادة سعر مادة اساسية، 23 مخالفة لعدم اتخاذ الاجراءات القانونية للإعلان عن تصفية محل، 15 لاستخدام او بيع مواد اساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها، 12 مخالفة للإعلان عن تنزيلات صورية في اسعار السلع، 5 لمخالفة شروط الاعلان عن جوائز مجانية، 3 لمنع موظفي الرقابة من اداء عملهم، ومخالفتان لعدم تزويد بائع الجملة المشتري بفاتورة مفصلة.