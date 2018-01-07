أردنيون يقترحون ضرائب جديدة للحكومة عبر تويتر

وطنا اليوم-عمان: قدم مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ مجموعة واسعة من المقترحات لفرض ضرائب جديدة عليها من قبل الحكومة، وذلك كرد فعل ساخر على التعديلات الضريبية الأخيرة والتي شملت نحو 164 سلعة، إلى جانب رفع الأسعار على السيارات المستوردة وعلب السجائر.

وشملت أبرز المقترحات التي شارك بها المستخدمون عبر وسم "#اقترح_ضريبة_على_الحكومة"، مقترحات لا تخلو من الطرافة مثل "ضريبة ١٢٪ عقاب لكل مولود يولد في الاردن"، "العيون الملونة والطول"، و"ضريبة ع المهور اي مهر ٥ آلاف وفوق ١٠٪ ضريبة"، وضريبة على تعدد الزوجات.

ومن بين المشاركات عبر الوسم الذي صعد ضمن الأكثر تداولا عبر نطاق الأردن:"ضريبة على عدد السفرات خارج البلاد"، و"ضريبة على كل واحد مكشر".







