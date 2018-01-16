 وطنا نيوز -الدكتور الحياري من الشخصيات الافضل والاكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي
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الدكتور الحياري من الشخصيات الافضل والاكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي
التاريخ : 16-01-2018 11:32:53 المشاهدات: 1201

وطنا اليوم - موسى الزيود

رشحت منظمة سفراء الشباب والمرأة العربي الدولية الدكتور سلامة الحياري، ليكون من بين الشخصيات الافضل والاكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي ومصر .

وسيكون التكريم خلال المؤتمر المنوي عقده في الحادي والعشرين من شهر شباط القادم في مدينة الاقصر ومدينة اسيوط في دولة مصر العربية بعنوان " بوحدتنا نبني الاوطان ".

 كما سيتم تكريم العديد من الشخصيات البارزة في عدد من الدول العربية .

وشغل الدكتور  الحياري العديد من المناصب التي اهلته لاستلام هذه الجائزة والتكريم منها ، منها العمل كمتطوع مع اللاجئين السورين في الاردن ، والإشراف على مستشفى للجرحى السوريين في الاردن ، وعضو في البرلمان الدولي لتنمية البشرية، ومستشار منظمة العالمية لحقوق الانسان لشؤون التحكيم الدولي ، ورئيس مجلس التطوير التربوي في عين الباشا / السلط ، وعضو منظمة العفو الدولية ، وعضو اتحاد العالمي لثقافة والأدب، عضو في الاتحاد العالمي لحماية الطفولة .

وجاء اختيار المنظمة للدكتور  الحياري بناء على نتيجة التاريخ الاكاديمي والتطوعي واهتمامه بالقضايا التي تمس الانسانية ووعنونتها وكونة ناشط اجتماعي في العديد من المجالات التي تعني بالقضايا الانسانية .

ويذكر ان منظمة سفراء الشباب المراة العربي الدولي المقام بمصر يعقد العديد من المؤتمرات ويطرح الكثير من المواضيع التي من شأنها توعية وتثقيف الشباب بالقضايا الانسانية وتأهيلهم ك رياديين  قياديين وبالاضافة الى المجالات السياسية والثقافية والتنموية ومنها قضايا  ، نبذ العنف والارهاب ، المواطنة والتهجير ، وعقد مؤتمرات لتبادل الخبرات العملية بينهم ، ومنها ،, صانعي القيادة والريادة ، ثقافات الهوية العربية .

ويعد دور منظمة سفراء الشباب والمرأة العربي الدولي في تقديم رسالة مفادها لم الشمل العربي   جهودهم وتقديم رسالة السلام الى العالم اجمع .

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