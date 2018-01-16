الرئيسية | محليات الدكتور الحياري من الشخصيات الافضل والاكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي

وطنا اليوم - موسى الزيود رشحت منظمة سفراء الشباب والمرأة العربي الدولية الدكتور سلامة الحياري، ليكون من بين الشخصيات الافضل والاكثر تأثيرا على مستوى الوطن العربي ومصر .



وسيكون التكريم خلال المؤتمر المنوي عقده في الحادي والعشرين من شهر شباط القادم في مدينة الاقصر ومدينة اسيوط في دولة مصر العربية بعنوان " بوحدتنا نبني الاوطان ".



كما سيتم تكريم العديد من الشخصيات البارزة في عدد من الدول العربية .



وشغل الدكتور الحياري العديد من المناصب التي اهلته لاستلام هذه الجائزة والتكريم منها ، منها العمل كمتطوع مع اللاجئين السورين في الاردن ، والإشراف على مستشفى للجرحى السوريين في الاردن ، وعضو في البرلمان الدولي لتنمية البشرية، ومستشار منظمة العالمية لحقوق الانسان لشؤون التحكيم الدولي ، ورئيس مجلس التطوير التربوي في عين الباشا / السلط ، وعضو منظمة العفو الدولية ، وعضو اتحاد العالمي لثقافة والأدب، عضو في الاتحاد العالمي لحماية الطفولة .



وجاء اختيار المنظمة للدكتور الحياري بناء على نتيجة التاريخ الاكاديمي والتطوعي واهتمامه بالقضايا التي تمس الانسانية ووعنونتها وكونة ناشط اجتماعي في العديد من المجالات التي تعني بالقضايا الانسانية .



ويذكر ان منظمة سفراء الشباب المراة العربي الدولي المقام بمصر يعقد العديد من المؤتمرات ويطرح الكثير من المواضيع التي من شأنها توعية وتثقيف الشباب بالقضايا الانسانية وتأهيلهم ك رياديين قياديين وبالاضافة الى المجالات السياسية والثقافية والتنموية ومنها قضايا ، نبذ العنف والارهاب ، المواطنة والتهجير ، وعقد مؤتمرات لتبادل الخبرات العملية بينهم ، ومنها ،, صانعي القيادة والريادة ، ثقافات الهوية العربية .



ويعد دور منظمة سفراء الشباب والمرأة العربي الدولي في تقديم رسالة مفادها لم الشمل العربي جهودهم وتقديم رسالة السلام الى العالم اجمع . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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