 وطنا نيوز -الحكومة ترفع ضريبة بنزين 90 لتخفيض الدين العام
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الحكومة ترفع ضريبة بنزين 90 لتخفيض الدين العام
التاريخ : 16-01-2018 07:44:18 المشاهدات: 2664

وطنا اليوم-عمان:فرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة مبيعات بمقدار 6%، على بنزين (أوكتان 90)، بعد رفع الضريبة على (أوكتان 95) و(أوكتان 98).

وحسب جداول ضريبة المبيعات، رفعت الحكومة ضريبة بنزبن (أوكتان 90)، إلى 10%، بدلا من 4%.

وكانت الحكومة، رفعت الضريبة الخاصة على  (أوكتان 95) و(أوكتان 98)، إلى 30% بدلا من 24%.

من ناحيته، ذكر وزير المالية عمر ملحس، أن رفع التسعيرة سيسري اعتبارا من الأربعاء، أو كما تشاء الجهات المختصة.

وأضاف خلال استضافته، عبر التلفزيون الأردني، أن كل هذه الإجراءات تأتي لتخفيض الدين العام.

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