ضرب الحمير في البترا يغضب منظمة دولية

وطنا اليوم-عمان:قالت منظمة بيتا آسيا PETA Asia المعنية بحقوق الحيوانات ـ ان انتهاكات تمارس ضد الحمير والحيوانات الاخرى في البتراء ، مطالبة السلطات الاردنية بوقفها الفوري.

وبينت المنظمة ان هناك ما يقارب 1300 من الحمير والجمال والبغال والأحِصنة تستخدم في البتراء لخدمة السياح تضرب وتجلد وتحمل اكثر من طاقتها، كما تجبر على نقل الزوّار على ظُهورِهم أو جر العَرَبات في الحر الشديد دونَ توفير ماء أو ظِل لهم.

وأشارت المنظمة في تحقيقها الى ان لقطات فيديو أظهرت رجالا واطفالا يَضربون الحَيَوانات المُرهَقَة مِراراً وتِكْراراً بالمَواسير البلاستيكيّة والحِبال والسلاسل المَعدَنيّة و السياط كَي لا يتوقفوا عن الحركة، كما يُظهر أيضاً سلاسل وحِبال تنخر رِقابِ الحَيَوانات وجروحًا مَفتوحة يغزوها الذُّباب، سَبَبها الرَجال الذّين يهزّون الألجمة بِعدوانيّة كَي يَجبروهُم على التقدم نحو الأمام، كما شوهِدَ احد الاشخاص وهُوَ يركل حِماراً بِوَحشيّة على المعدة لمّا رفض حَمل سُيّاح أكثَر بَعدَما أنهى الجولة مما جعل أحد المتواجدين هناك يشعر بالاشمئزاز.

واشارت المنظمة الى ان هذه الوحشية والإساءة للحيوان تمر دون عقاب والقانون بهذا الشأن لا يطبّق ، حيث نُصّبت لافتة بعد ضغوط مِن طرف سُلطة إقليم البتراء التنموي السياحي تنصَح الزوّار بِإرسال الشَكاوي عند ملاحظة سوء مُعامَلة الحَيَوانات الى ِبَريد إلكترونيّ غير صالح.

ونقل التقرير عن نائب رئيس منظمة بيتا لحماية حقوق الحيوان والمسؤول عن الحملات العالمية "جيسن بيكر" قوله : "من المعيب والمخزي ضرب و جلد و سوء معاملة حيَوانات ضعيفَة، مُصابة، مُرهَقَة في البَتراء وتَركها دُونَ ظِل أو ماء في حَرّ الصَّحراء كُلَّ يَوم".

و أضاف بيكر : "منظمة بيتا آسيا PETA Asia تُناشد أن تستبدل هذه الحَيَوانات التي تعرضت للإساءة بوسائل نَقل حَديثَة كَعَرَبات الغولف، ليتمكن السُّيّاح من الاستمتاع بتاريخ البَتراء الغني دُونَ أن يشهدوا القسوَة تجاه الحَيَوانات، التي يمكن أن تُفسد رحلة أو تُشَوّه سُمْعة البلاد."

وأشارت منظمة PETA Asia والتي جزء من شعارها انه "الحيوانات ليسَت ملكنا لنسيء لها بأيّ طريقة كانت" الى اجبار البِغال والحَمير على تسلق 900 خطوة صعوداً نحو الدير ونزولاً للأسفَل مُجَدَّداً حاملين الزُوّار على ظُهورِهم، كما تُجبر الأحصِنة على جرّ العَرَبات في رحلات مُنهكة لمسافة 10 كيلومترات على طول المَدينة القَديمة عدة مَرّات في اليَوم ، وما بَينَ الجَولات، تُربط الحَيَوانات بِإحكام لدرجة أنها لا تستطيع الاستلقاء على الأرضِ لأخذ قسط من الراحة بَل تبقيهم متوقفين تحت حرارة الشَّمس حتّى يأتي الزّبون التالي. وعادةً لا يتم توفير طَبيب بَيطَري أو اي عناية طبية، ويمكن ملاحظة وبوضوح ان الكَثير مِنَ هذه الحَيَوانات يعاني مِنَ العوق والمَغص والإنهاكْ.