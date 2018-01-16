الملقي يرفع ضريبة الجميد والخضار والفواكه

وطنا اليوم-عمان:فرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة المبيعات على جميع الخضار والفواكه، التي كانت معفاة أو مدرجة بالجداول الضريبية من شريحة الـ 4%.

ورفعت الحكومة ضريبة المبيعات على الخضار والفواكه، بمقدار 10%، بدلا من إعفائها أو فرض ضريبة بمقدار 4%.

ووفقا لجداول ضريبة المبيعات الجديدة فرضت الحكومة 10%، على الخضار المبردة والطازجة التالية، والتي كانت معفاة: (فول بصل ثوم خيار، وبندورة وجزر وبطاطا ولوبياء، إضافة إلى الفاصولياء).

كما فرضت ضريبة بمقدار 10% على الخضار الطازجة والمبردة التالية التي كانت خاضعة لضريبة الـ4%: (عسقلان قرنبيط ملفوف خس، هندباء لفت فجل شمندر، كرفس بازلاء بامياء هليون، باذنجان كرفس فطور كمأة فليفلة أو فلفل، سبانخ وأرضي شوكي وزيتون ويقطين وقرع، إضافة إلى البطاطا الحلوة).

وفرضت الحكومة ضريبة المبيعات بمقدار 10% على الفواكه التالية التي كانت خاضعة لـ4%: (موز تمر طازج أو مجفف، تين برتقال يوسفي وكلمنتينا، جريب فروت ليمون عنب طازج، بطيخ شمام تفاح طازج إجاص سفرجل مشمش كرز دراق أو الخوخ، برقوق فراولة طازجة توت).

وفرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة مبيعات بمقدار 6%، على مشتقات الحليب، بما فيها الجميد.

وحسب جداول ضريبة المبيعات الجديدة رفعت الحكومة ضريبة المبيعات الخاصة بمشتقات الحليب، إلى 10% بدلا من 4%.

ويشمل القرار،أجبان مثلثات، ومشتقات الألبان بما فيها (لبن رائب، جميد، مخيض، مصل اللبن، وجبن طازج أو مبشور أو معالج، أو ذو عروق زرقاء).

ويبدأ تطبيق القرار، اعتبارا من الأربعاء، السابع عشر من الشهر الحالي.

وتسعى الحكومة، من هذه القرارات، إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار.