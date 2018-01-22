رسمياً .. ضريبة اضافية على كافة الادوية واللحوم المجمدة

وطنا اليوم-عمان: نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء تعليمات التغيرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧.

وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6% على جميع الأدوية.

وحسب القرار الحكومي، رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10%، بدلا من 4%.

ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى.

وفرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة مبيعات إضافية بمقدار 6% على اللحوم المجمدة.

ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء السلع التي انتقلت قيمة نسبة ضريبة مبيعاتها، إلى 10% بدلا من 4%، والتي ستطبق اعتبارا من الأربعاء 17/1/2108.

يشار الى ان الحكومة ما زالت تعفي اللحوم الطازجة من الضريبة.

اما اللحوم المجمدة التي شملها رفع الضريبة فهي الأصناف في الجدول ادناه .