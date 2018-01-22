 وطنا نيوز -رسمياً .. ضريبة اضافية على كافة الادوية واللحوم المجمدة
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رسمياً .. ضريبة اضافية على كافة الادوية واللحوم المجمدة
التاريخ : 16-01-2018 06:35:53 المشاهدات: 143

وطنا اليوم-عمان: نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء تعليمات التغيرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧.
وبموجب التعليمات اقرت الحكومة ضريبة بمقدار 6% على جميع الأدوية.
وحسب القرار الحكومي، رفعت الحكومة ضريبة الأدوية إلى 10%، بدلا من 4%.
ويشمل القرار، جميع منتجات الصيدلة والأدوية باستثناء حقائب الإسعاف والمحضرات الصيدلية، الخاضعة لضريبة أخرى.

وفرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة مبيعات إضافية بمقدار 6% على اللحوم المجمدة.

ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء السلع التي انتقلت قيمة نسبة ضريبة مبيعاتها، إلى 10% بدلا من 4%، والتي ستطبق اعتبارا من الأربعاء 17/1/2108.

يشار الى ان الحكومة ما زالت تعفي اللحوم الطازجة من الضريبة.

اما اللحوم المجمدة التي شملها رفع الضريبة فهي الأصناف في الجدول ادناه .

رفع ضريبة اللحوم المجمدة
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