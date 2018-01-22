|
رسمياً .. ضريبة اضافية على كافة الادوية واللحوم المجمدة
وطنا اليوم-عمان: نشر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء تعليمات التغيرات على الأدوية المسجلة لعام ٢٠١٧.
وفرضت حكومة هاني الملقي، ضريبة مبيعات إضافية بمقدار 6% على اللحوم المجمدة.
ونشرت الحكومة في الجريدة الرسمية قائمة بأسماء السلع التي انتقلت قيمة نسبة ضريبة مبيعاتها، إلى 10% بدلا من 4%، والتي ستطبق اعتبارا من الأربعاء 17/1/2108.
يشار الى ان الحكومة ما زالت تعفي اللحوم الطازجة من الضريبة.
اما اللحوم المجمدة التي شملها رفع الضريبة فهي الأصناف في الجدول ادناه .
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|