وظيفة مزدوجة لكاميرات تجاوز الإشارة الحمراء في اربد

وطنا اليوم-عمان:أوضح مدير الدائرة المرورية في بلدية اربد الكبرى المهندس حسان العكور، إن كاميرات مراقبة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء وظيفتها مزدوجة، بحيث تومض إذا كان السائق متجاوزا للسرعة أيضا، وتقيد بحق المركبة مخالفتين اثنتين.

وبحسب العكور فإن السرعة المحددة على الإشارات الضوئية هي 60 كيلو مترا بالساعة، واي تجاوز عليها يقيد بحق المركبة على أنها مخالفة سرعة زائدة، وفي حال كانت الإشارة حمراء تقيد مخالفة مزدوجة.

وقال إن كاميرات مراقبة السرعة التي تم نشرها على طرق رئيسة وحيوية عند مداخل مدينة اربد، حددت السرعة بموجبها بـ 80 كيلو مترا بالساعة واي تجاوز عليها يتم قيده.

يشار إلى أن البلدية شغلت منذ قرابة أسبوع كاميرات مراقبة الرادار وقطع الإشارات الضوئية، وحددت مواقع مراقبة السرعة بشوارع الستين، الحصن – اربد، البتراء وتقاطع وادي الجرون، أما كاميرات الإشارات الضوئية فشملت تقاطعات شوارع فضل الدلقموني مع الأمير حسن، مدينة الحسن الرياضية، المحافظة، بردى، النسيم، والسوق المركزي للخضار والفواكه.