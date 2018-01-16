مصدر حكومي: تطبيق قرارات رفع الأسعار الجديدة يبدأ صباح الأربعاء

وطنا اليوم-عمان:أعلن مصدر حكومي، الثلاثاء، أن تطبيق قرارات رفع الأسعار الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الإثنين، يبدأ صباح يوم غد الأربعاء، مرجحًا صدورها في الجريدة الرسمية اليوم.

وأعلن مجلس الوزراء، حزمة قرارات تضمنت رفع أسعار سلع عديدة، للاستفادة من زيادات الضرائب في محاولة منها لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا.

إلى ذلك، رفع رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، الثلاثاء، الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2017، بسبب فقدان النصاب القانوني.

وثار غضب كبير بين النواب لرفع الجلسة قبل "بند ما يستجد من أعمال" في آخر الجلسة لمنعهم من الحديث حول رفع الأسعار، على حد قولهم.

واتهم النائب نبيل غيشان وخليل عطية رئاسة المجلس بتهريب النصاب لرفع الجلسة قبل الحديث عن قرارات رفع الأسعار.

واستفاق الأردنيون صباح الثلاثاء، على وقع قرارات أصدرتها حكومة الملقي في وقت متأخر من ليل الإثنين، تضمنت فرض رسوم جديدة على السيارات المستوردة وأضافت 20 قرشاً على كل علبة سجائر، فيما رفعت الضريبة على البنزين 95 و98 والمشروبات الغازية من 10 -20%.

وقررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً .

يشار إلى أن رفع الدعم عن الخبز، والعمل بتسعيرته اعتبارا من بداية شباط المقبل، حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الجاري.