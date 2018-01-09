الملك يصل قبرص للمشاركة بالقمة الثلاثية

وطنا اليوم-عمان:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس.

القمة الثلاثية، التي ستتناول آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، ستشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالي والثقافة والملاحة البحرية.

وتشكل هذه القمة، التي يشارك بها الأردن لأول مرة، ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الاستراتيجي بين الأردن وقبرص واليونان على مختلف الصعد، وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك ويخدم مصالح شعوبها.