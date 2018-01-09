 وطنا نيوز -الملك يصل قبرص للمشاركة بالقمة الثلاثية
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الملك يصل قبرص للمشاركة بالقمة الثلاثية
التاريخ : 16-01-2018 01:34:12 المشاهدات: 762

وطنا اليوم-عمان:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس.
القمة الثلاثية، التي ستتناول آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان، والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط، ستشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالي والثقافة والملاحة البحرية.
وتشكل هذه القمة، التي يشارك بها الأردن لأول مرة، ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الاستراتيجي بين الأردن وقبرص واليونان على مختلف الصعد، وبما يسهم في تعزيز العمل المشترك ويخدم مصالح شعوبها.
ويضم الوفد المرافق لجلالة الملك رئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية.

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