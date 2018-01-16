انزعاج مصري من الاعتداء على الوافدين بالأردن

وطنا اليوم-عمان: يتجه مجلس النواب المصري لصياغة مذكرة يعبر فيها عن انزعاجه من حالات الاعتداء على المصريين العاملين خارج الأراضي المصرية، من بينها الحالات الأخيرة التي وقعت في الأردن.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المصري طارق رضوان إن "لجنته انتهت من إعداد تقرير لتقديمه لهيئة مكتب المجلس لمناقشة تزايد حالات الاعتداء على المصريين في الخارج".

وأضاف رضوان أن "اللجنة ستعقد اجتماعًا لصياغة مذكرة تُعبر عن انزعاج المجلس من حالات الاعتداء المتكررة على المصريين في الخارج، تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة الخارجية لموافاة المجلس بنتائج تلك الحالات وآليات الدبلوماسية الخارجية".

وفي السياق نفسه، بينت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، غادة عجمي، أن "مجلس النواب سيعقد جلسة عامة لمناقشة تلك الظاهرة، واعتماد خطة عمل، تتضمن عقد زيارات لوفود برلمانية إلى الدول التي شهدت تكرارًا لتلك الحالات كالكويت والأردن".

وأشارت عجمي إلى أنّ "البرلمان سيضع نقاطًا عريضة لطريقة التعامل المصري مع هكذا حالات، ومتابعة تنفيذها مع الدبلوماسية المصرية والجهات المختصة".

وكان مصري يدعى شعبان باهي يعمل في الأردن، تعرض قبل أيام للاعتداء من قبل شاب أردني أسفر عن إصابته بطعنة في الرئة، نتج عنها نزيف حاد.

وتوفي المواطن المصري علي السيد مرسي، في نهاية كانون الأول، بعد تعرضه إلى اعتداء من قبل مجموعة من الأردنيين في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان.

كما تعرض عدد من المصريين للاعتداء في الكويت والسعودية في شهر كانون الأول الماضي.