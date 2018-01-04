الإحصاءات العامة تدعو مواطنين لاستلام مستحقاتهم الماليه ... اسماء
التاريخ : 16-01-2018 12:02:34
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وطنا اليوم- موسى الزيود تعلن دائرة الإحصاءات العامة عن وجود مستحقات مالية عائدة للباحثين، ممن عملوا في التعداد السكاني العام لسنة 2015 م .
وتدعو الدائرة الباحثين إلى ضرورة مراجعة مديرية الشؤون المالية في الدائرة ، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي .
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