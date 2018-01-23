عطوان ينتقد أغنياء الأردن والقطط السمان ويحذّر

وطنا اليوم-عمان:خلال مقال نشره على موقع راي اليوم الالكتروني ، أشار الكاتب الصحفي عبدالباري عطوان إلى أغنياء الأردن الذين لا يبادرون في تخفيف ديون الاردن ومساعدة الفقراء ، رغم المديونية التي ناهزت على ال 36 مليون دولار .

وقال عطوان في مقاله الذي جاء تحت عنوان

ثورات “الجوع والجياع″ قادمة في ظل استفحال الفساد والتهميش والتغول الطبقي.. البداية من ايران وتونس والسودان.. ومصر والأردن والمغرب اقوى المرشحين.. الحريات تتراجع مؤقتا.. ورغيف الخبز يتقدم لماذا يتحمل الفقراء فشل الحكومات وليس القطط السمان؟

فاذا اخذنا الأردن الذي يصل دينه العام الى 36 مليار دينار، وفوائده تقدر بملياري دولار سنويا كمثال، نجد ان الطبقة الوسطى الغنية لا تحاول ان تقدم دينارا واحدا لميزانية الدولة، او انفاق جزء من ملياراتها وملايينها لمساعدة الفقراء، والجمعيات الخيرية، مثل بيل غيتس الذي خصص اكثر من نصف ثروته التي تفوق الخمسين مليار دولار لمساعدة الفقراء، او نظيره بافيت، ومن يذهب الى احياء هؤلاء الأغنياء العرب يدرك جيدا ما نعني.

فالديمقراطية “ترف” مؤجل بالنسبة للجائع والعاطل عن العمل الذي لا يجد رغيف الخبز لأطفاله ناهيك عن الدواء والخدمات الصحية والتعليمية في بلدان يسودها الفساد والديكتاتورية والتغول الطبقي.