شركة كويتية توفر الخدمات المُساندة للجيش الأمريكي داخل الأردن

وطنا اليوم-عمان: أعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) الكويتية، الأحد، توقيع عقد توريد مع وكالة الدفاع اللوجستية في وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 1.38 مليار دولار.

ووفقا لـ"الأناضول"، ذكرت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن شركتها "كي جي إل" للخدمات الغذائية المملوكة لها بنسبة 99 % ستقوم بتنفيذ بنود العقد.

وتقدم الرابطة التي تأسست عام 1982، خدمات النقل البري والبحري للركاب والبضائع، إضافة إلى صناعة وتجارة مواد التنظيف، وخدمات الطوارئ على الطرق، وأعمال الزراعة.

وتتبع الوكالة الأمريكية وزارة الدفاع مباشرة، وتختص بتوفير الدعم اللوجستي للخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في وقت السلم والحرب.

وبموجب العقد، ستقوم الشركة الكويتية بتوفير المواد الغذائية والخدمات المُساندة للجيش الأمريكي داخل "الكويت والعراق والأردن" لمدة 24 شهرا، قابلة للزيادة حتى 60 شهرا.

وزاد البيان، أن قيمة العقد قابلة للنقصان لارتباطه باحتياجات ومتطلبات الجيش الأمريكي والظروف التشغيلية للعقد.