تعقيباً على حديث الملقي .. الحاج توفيق : والله قرفتونا عيشتنا

وطنا اليوم-عمان: تعقيباً على تأكيد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بأنه قام بتوجيه وزير الصناعية والتجارة لتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات او رفع غير مبرر لأسعار المواد والسلع.

حيث اعتقد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بان الذي يجب تكثيف الرقابة عليه هو " الحكومة " فهي التي ترفع الأسعار بدون مبرر

مبيناً بان ما ورد هو تصريح غريب وغير مقبول و الهدف منه توجيه أنظار الناس الى التجار باعتبارهم هم من يرفع الأسعار وان الحكومة حريصة على المواطن ولكن مم يستغل هو التاجر .

وأوضح الحاج توفيق بان مثل هذه التصريحات ما هي الا أسطوانة تتكرر في كل مرة ترفع فيها الحكومة الضرائب والرسوم .tالناس عارفه الصحيح ولكن يبدو ان الحكومة لا تعرف وضع السوق وبعيدة كل البعد عن الواقع المرير الذي تعاني منه كافة القطاعات وحتى المواطن .