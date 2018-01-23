آل نهيان يعرب عن تقدير الإمارات للأردن خلال لقاء ولي العهد

طنا اليوم-عمان:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في أبوظبي الاثنين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، الذي جرى على هامش حضور سموه انطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد سمو الأمير الحسين عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الأردن والإمارات، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص على تعزيزها والنهوض بها على جميع المستويات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر سموه، خلال اللقاء، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا وأن دولة الإمارات أعلنت عام 2018 ليكون "عام زايد"، احتفاء بذكرى المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقدير دولة الإمارات للأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في خدمة القضايا العربية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في شتى الميادين.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، زار جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، واطلع على الطراز المعماري للجامع، الذي استخدمت فيه الزخارف الإسلامية.