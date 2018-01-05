الملكة رانيا : كلمة نشمي مرتبطة بالكرم

طنا اليوم-عمان:قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله الشكر لجميع المتطوعين الذين يرفدون الأردن بهمتهم، وذلك خلال لقاء جلالتها اليوم مع مجموعة من متطوعي مؤسسة نشمي للعمل الشبابي في بيت شمس في جبل عمان.

وقالت أن كلمة "نشمي" لها صدى ايجابي مرتبط بالكرم والعطاء والتواصل، معبرة عن حرصها على لقاء المتطوعين لإيمانها بدورهم وأهمية استمرارية عطائهم. وأضافت أننا بحاجة للايجابية والنقد البنّاء الذي يتبعه إصلاح وعمل وتشارك.

واشارت الى أن التواصل الاجتماعي غير وجه التطوع ووفر له سبل جديدة للانتشار لم تكن موجودة قبل عشر سنوات، منوهة الى أهمية عمل مؤسسة نشمي التي تعمل بطرق غير نمطية ومستدامة لترك بصمات ايجابية أكبر رغم الاوضاع الصعبة والتحديات.

وأكدت على أهمية الاعتماد على المعلومات والارقام الاحصائية وضرورة توفيرها، بما يساعد في اتخاذ القرارات والاجراءات التنفيذية للمبادرات التي تطرح لتلبية الاحتياجات.