منخفض جوي قوي محمل بالثلوج يعبر المملكة الجمعة

وطنا اليوم-عمان:وفقا لخرائط الطقس يتوقع ثلوج خفيفة حتى اللحظة مساء الجمعه القادمة على بعض مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة وتحديدا في عمان الغربية.

وقال فلكي اردني : انه هذه لا الت في طور توقعات الطقس، ولكن يجب الانتظار حتى الثلاثاء القادم لكي تتضح الأمور أكثر ان شاء الله، ومدى فعالية الكنخفض الجوي الذي يعبر المملكة .

تشير نماذج الطقس العالمية الرئيسية، الى احتمال تشكل جبهة هوائية قطبية فجر الجمعة المقبلة ستعمل على اشتداد الفعالية الجوية وسط فرصة لتساقط الثلوج كذلك.

وبحسب نماذج الطقس التي يتداولها ناشطون في مجال الرصد الجوي، ثمة احتمال كبير لاندفاع كتله هوائية باردة من أصل قطبي ستؤدي الى تشكل منخفض جوي عميق شمال جزيرة قبرص ظهر يوم الخميس القادم، ويستمر حتى مساء يوم الجمعة.

وسيتركز تساقط الثلوج ان حدث واستمرت النماذج على حالها وإن صحت هذه الاحتمالات على المرتفعات الجبلية العالية وقد تستمر لعدة ساعات.

ومن المتوقع أيضًا، أن يجلب هذا المنخفض كميات امطار جيدة للمملكة.

وكانت المملكة قد شهدت الجمعة قبل الماضية تساقطا غزيرا للأمطار شمل معظم مناطق المملكة اثر منخفض جوي عميق اثر عليها وكانت الكميات المتساقطة من المطار جيدة ورفدت الموسم المطري والسدود بكميات مميزة من المياه.