الرئيسية | محليات الأردن يتسلم طائرتين وآليات عسكرية من ألمانيا

وطنا اليوم-عمان: سلمت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم الأحد للأمن الأردني معدات عسكرية، في إطار سياسة برلين دعم عمان حتى تصبح 'مرساة استقرار' في المنطقة.

وكشفت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين اليوم الأحد، عن 'اهتمام ألمانيا البالغ' بأن تصبح الأردن 'مرساة استقرار' في منطقة الشرق الأوسط.

وصرحت الوزيرة الألمانية على هامش تسليم الأردن معدات حربية ألمانية بقيمة 18 مليون يورو: 'إننا نعلم أن هذه المنطقة لن تهدأ لفترة طويلة، لذا فمن المهم بناء علاقات موثوقة تجاه بعضنا البعض'. وقالت: 'الأردن تعد هنا في منطقة يهزها الإرهاب والنزاعات، في منطقة صعبة، بمثابة صوت التوازن وصوت العقل'.

وأشادت الوزيرة الألمانية باستقبال المملكة الأردنية لملايين اللاجئين بطريقة 'مثالية'، لافتة إلى أنه تمّ ضخ أكثر من مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي والدعم التقني في مكافحة الإرهاب في الأردن.

وتعد ألمانيا بعد الولايات المتحدة ثاني بلد يقدم مساعدات للأردن، بلغت مليار يورو في العامين الأخيرين.

وسلمت فون دير لاين اليوم الأحد قوات الأمن الأردنية بصورة رمزية 56 حافلة صغيرة و70 شاحنة وطائرتي تدريب من أجل تحسين حركية القوات على الحدود مع سوريا.

ويأتي ذلك في إطار ما يسمى بـ 'مبادرة التدريب' التي أطلقتها الحكومة الألمانية إسهاما منها بشكل غير مباشر في مكافحة الإرهاب.

ومن خلال هذه المبادرة من المقرر تمكين دول 'جديرة بالثقة' تقع في مناطق الأزمات من العمل لأجل إرساء الأمن والاستقرار بنفسها.

يشار إلى أن الأردن تعد أحد الدول المركزية بالنسبة للحكومة الألمانية في هذه المبادرة بصفتها أحد أكثر الدول المستقرة في الشرق الأوسط. ويندرج العراق وتونس ومالي ونيجيريا والنيجر ضمن الدول المستقبلة للدعم في إطار هذه المبادرة. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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